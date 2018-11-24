انت الان تتابع مأساة.. نقل مرضى وتلاميذ بلطيم على الأعناق و«الحمير» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هاني شمشون ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٠ م

فصل الشتاء كابوس ثقيل ينتظره أهالي قرى الصالحين وأرض الهويس والعساسي بمركز بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، بسبب سقوط الأمطار على الطريق الأساسي، ما يجعل من المستحيل عبوره سيرا على الأقدام أو بواسطة سيارة، لأنه -حسب الأهالي- يبلغ 3 كيلومترات ويتسبب في إعاقة سير السيارات بسبب تراكم "الطين" عليه، مطالبين بضرورة رصفه حتى تتوقف الحياة تماما، كما الحال كل شتاء. "التحرير" عاينت الطريق الذي يمثل كابوسا للقرى الثلاث، والتقت الأهالي لتتعرف على "المعاناة" التى يواجهها التلاميذ والمرضى والفلاحين والصيادين..

"كل شتاء مرار طافح بقالنا 25 سنة"، يقول الحاج محمد، أحد أهالي قرية العساسي، إن المسئولين لا يلتفتوا لهم، ويوم استجابوا اكتفوا بتمهيد 700 متر فقط من الطريق بدلا من رصفه كاملا. "ياسمين"، تلميذة في المرحلة الابتدائية، تكمل ما قاله حاج محمد، بحزن وأسى: "نفسي الطريق يتعمل عشان نعرف نمشي.. أبويا كان بيشيلني