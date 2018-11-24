جماهير ريفر بليت تعتدي على حافلة بوكا جونيورز(فيديو)

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد علي مبروك ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٥ م
هاجمت جماهير ريفر بليت حافلة فريق بوكا جونيورز لحظة دخولها إلى ملعب المونيمونتال قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم فى إطار إياب نهائي كأس ليبرتادوريس. وفقا لشبكة "TYc" الأرجنتينية فإن جماهير ريفر بليت قد استقبلوا حافلة البوكا بالحجارة ورذاذ الفلفل، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة الأرجنتينية وفض التجمع الجماهيري حول حافلة الضيوف بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وحسب تأكيدات الشبكة فإن لاعبي بوكا جونيورز دخلوا غرفة الملابس بعد أن تعرضوا للاختناق وأن مهاجم الفريق كارلوس تيفيز يعاني من قىء مستمر.
من جانبها كشفت صحيفة "أس" الإسبانية في نبأ عاجل عن إمكانية تأجيل مباراة العودة لنهائي بطولة كوبا ليبرتادورس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز قبل موعد إقامتها بدقائق معدودة. وتعرض "بابلو بيريز" لاعب من بوكا جونيورز للإصابة في الفم بحسب الصحفي "مارتن كوستا" بسبب قذف جمهور ريفر بليت الحافلة، وطُلب نقله للمستشفى
من جانبها كشفت صحيفة "أس" الإسبانية في نبأ عاجل عن إمكانية تأجيل مباراة العودة لنهائي بطولة كوبا ليبرتادورس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز قبل موعد إقامتها بدقائق معدودة.
وتعرض "بابلو بيريز" لاعب من بوكا جونيورز للإصابة في الفم بحسب الصحفي "مارتن كوستا" بسبب قذف جمهور ريفر بليت الحافلة، وطُلب نقله للمستشفى بجانب زميله "خارا".
وتحاول الشركة بحسب الصحيفة أن تفض الاشتباكات بين الجمهورين قبل المباراة في محاولة السيطرة على الأجواء، لكن خيار تأجيلها متاح وبقوة وربما تقام يوم غداً الأحد مثلما حدث في مباراة الذهاب بسبب أحوال الطقس السيئة.
وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما قد حسم مواجهة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت مساء الأحد الماضى على ملعب "لا بومبونيرا" بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
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