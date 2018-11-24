انت الان تتابع جماهير ريفر بليت تعتدي على حافلة بوكا جونيورز(فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد علي مبروك ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٥ م

هاجمت جماهير ريفر بليت حافلة فريق بوكا جونيورز لحظة دخولها إلى ملعب المونيمونتال قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم فى إطار إياب نهائي كأس ليبرتادوريس. وفقا لشبكة "TYc" الأرجنتينية فإن جماهير ريفر بليت قد استقبلوا حافلة البوكا بالحجارة ورذاذ الفلفل، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة الأرجنتينية وفض التجمع الجماهيري حول حافلة الضيوف بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وحسب تأكيدات الشبكة فإن لاعبي بوكا جونيورز دخلوا غرفة الملابس بعد أن تعرضوا للاختناق وأن مهاجم الفريق كارلوس تيفيز يعاني من قىء مستمر.

من جانبها كشفت صحيفة "أس" الإسبانية في نبأ عاجل عن إمكانية تأجيل مباراة العودة لنهائي بطولة كوبا ليبرتادورس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز قبل موعد إقامتها بدقائق معدودة. وتعرض "بابلو بيريز" لاعب من بوكا جونيورز للإصابة في الفم بحسب الصحفي "مارتن كوستا" بسبب قذف جمهور ريفر بليت الحافلة، وطُلب نقله للمستشفى