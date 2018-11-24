انت الان تتابع شباك واتفورد الأكثر معاناة أمام أقدام صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٦ م

واصل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تألقه أمام واتفورد، بعدما سجل هدفًا وقاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة البريميرليج، وبذلك، وصل الفرعون المصري لهدفه السادس ضد واتفورد، ليكون أكثر فريق يستقبل أهدافًا من صلاح، في الدوري الإنجليزي الممتاز. صلاح افتتح أهدافه مع ليفربول أمام واتفورد، في الدوري بالموسم الماضي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجاب بثلاثة أهداف لمثلهما، ثم سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك"، في مباراة الدور الثاني، قبل أن يحرز الهدف السادس اليوم.

النجم المصري حقق بعض الأرقام القياسية خلال مشاركته في مواجهة اليوم، وجاءت كالتالي: - أصبح صلاح أكثر لاعب تسجيلا مع ليفربول في بريميرليج تحت قيادة يورجن كلوب، رغم لعب 41% فقط من المباريات منذ قدوم المدرب الألماني، حيث أحرز 39 هدفًا من أصل 119 مباراة بجانب صناعة 13 آخرين، بالتساوي مع زميله البرازيلي