أعضاء الأهلي يعترضون على مجلس الخطيب بهذه الطريقة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٧ م

اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي والتي عُقدت أمس الجمعة واليوم السبت أعلنت عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بعد حضور 2771 عضوا فقط قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء اليوم في الاجتماع الثاني للعمومية العادية. ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية أمس الجمعة حيث حضر 2554 عضوا فقط، فيما كان مُقررا حضور 50 % +1 من إجمالي عدد الأعضاء الذين يحق لهم التسجيل وهم 164936 عضوا.

وعُقد اليوم الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وكان مُقررا حضور 10 % أو خمسة آلاف عضوٍ؛ أيهما أقل لاكتمال النصاب القانوني، وبعد تسجيل 2771 عضوا، لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية. وبناءً عليه أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية تفويض مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال كاملاً عدا الميزانية والموازنة