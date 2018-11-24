الان تتابع الأزمة الاقتصادية التركية تضرب أكبر موزع للوقود.. شركة عملاقة تعلن إفلاسها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

لا تزال أصداء الأزمة الاقتصادية مستمرة في تركيا، بتأثيرها الواضح على شركات كبرى أعلنت إفلاسها منذ بداية احتدام الأزمة على خلفية العقوبات الأمريكية على أنقرة.

مؤخرا تقدمت شركة “Çekoil” التركية لتوزيع الوقود التي تضم 70 ممثلًا لها في جميع المدن التركية، بطلب تسوية إفلاس من أجل جدولة ديونها.

وأصدرت محكمة كوجالي جابزا التجارية الابتدائية حكما بمنح شركة “Çekoil” مهلة ثلاثة أشهر، مع الرقابة مالية والإدارية.

وبحسب الجريدة الرسمية التركية، فإن المحكمة التجارية ستصدر حكمها النهائي في جلستها التالية التي من المقرر أن يتم عقدها في 14 فبراير 2019.

وتمارس الشركة نشاطها في تركيا منذ عام 1992 في مجال الوقود تحت اسم “شركة الموارد الطبيعية والوقود”، وتعتبر من أشهر العلامات التجارية في تركيا.

وأثرت معدلات التضخم العالية في تركيا التي سجلت الشهر الماضي 25.24 على نشاط الشركات التجارية.

وأعلنت 132 شركة في إسطنبول، و50 شركة في أنقرة، و27 شركة في إزمير، و26 شركة في كوجالي، و13 شركة في بورصة، و11 شركة في هاتاي، و9 شركات في مرسين، و88 شركة في مدن أخرى. إفلاسها تنيجة الأزمة الاقتصادية وقدمت طلبات رسمية لتسوية ديونها، بحسب الوزيرة روهصار بكجان.