السعودية تحقق باعتداء معلم على طالب باستخدامم سلك كهربائي

الخليج 365 - متابعات

كشفت وسائل إعلام سعودية عن تشكيل لجنة تحقيق بقضية اعتداء معلم على طالب باستخدام سلك كهربائي.

وحسب "عاجل" السعودية، فقد وجه المدير العام لتعليم جازان، الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، بتشكيل لجنة عاجلة؛ للتحقيق في شكوى مواطن بتعرض نجله لاعتداءٍ وحشي، بـ "سلك كهربائي" على وجهه في إحدى مدارس صامطة.

وصرح المتحدث الرسمي لإدارة تعليم جازان، يحيى عطيف، للصحييفة بأن الشكوى وصلت إلى الإدارة من ولي أمر الطالب، وتم في ضوئها تشكيل لجنة عاجلة بتوجيه من المدير العام الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، وذلك للوقوف غدًا الأحد على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر وتطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت، اليوم السبت، صورةً لطفلٍ تبدو على وجهه آثار اعتداء، قيل إنها ناتجة عن ضربه بسلك كهربائي على يد معلمه في إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة صامطة، نهاية الأسبوع الماضي.

وتسبب الموقف في إثارة غضب والد الطفل، والذي بدوره رفع شكوى بالواقعة لإدارة تعليم جازان، وطالب بالتحقيق مع المعلم الذي اعتدى على ابنه دون وجه حق وسبب له أضرارًا جسدية ونفسية، كما ناشد بتدخل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية.