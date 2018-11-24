شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يصل المنامة الأحد ضمن جولته الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، العاصمة البحرينية المنامة، الأحد، في إطار جولته الإقليمية، التي بدأها بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق وكالة أنباء البحرين.

كما ستشمل زيارة ولي العهد السعودي للمنامة إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين وتطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد استهلّ جولته الخميس الماضي من دولة الإمارات، حيث التقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.