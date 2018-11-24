شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يشيد بـإشراك القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد خالد مشهو، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقرار الحكومة طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها، من 6 إلى 9 أشهر قابلة للتجديد، مشيراً إلي أهمية تلك الخطوة في تقديم خدمة أفضل للمستهلك، وتوصيل السلع له بسعر تنافسي، وجودة عالي،وإعادة تأهيل المنافذ السلعية التابعة للوزارة.

وقال مشهور، في تصريحات صحفية له ، إن السماح للقطاع الخاص بإدارة بعض المجمعات الحكومية يعد إضافة للحكومة، ولا ينتقص منها، بشرط أن يبقى الامتلاك للحكومة، والإدارة والتطوير فقط للقطاع الخاص، خاصة وانه سيتم الإبقاء على أسماء منافذ المجمعات الإستهلاكية كما هي ولن تتغير بعد الشراكة مع القطاع الخاص، ولكن سيتم إضافة اسم السلسلة الخاصة التى سوف تدير المنفذ .