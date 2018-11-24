شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "خارجية البرلمان": اللجنة تستقبل مساعدى وزير الخارجية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تعقد اجتماعين على مدار الأسبوع الحالى لمناقشة عدد من القضايا الهامة، حيث تستقبل يوم الاثنين المقبل السفير ايهاب فوزى مساعد وزير الخارجية وذلك لمناقشة الشئون الدولية متعددة الأطراف والأمن الدولى.

وأضاف الخولى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن اللجنة حسب جدول أعمالها للأسبوع الحالى، من المتوقع أن تستقبل السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لمناقشة الأبعاد الدولية لقضايا حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.

وأكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار تضافر جهود كلا من الدبلوماسية الحكومية والبرلمانية والتنسيق المتواصل وتبادل وجهات النظر مع رؤساء القطاعات المختلفة بوزارة الخارجية بما ينعكس بالإيجاب على دعم سياسة مصر الخارجية.