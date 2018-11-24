نتانياهو: تهديدات روحاني لإسرائيل تؤكد ضرورة دعم العقوبات ضد إيران

أكد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في بيان، أن "إسرائيل تعلم جيدا كيف عليها أن تدافع عن نفسها من النظام الإيراني القاتل".

ولفت نتانياهو إلى أن "التصريحات الحاقدة التي أدلى بها الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل تثبت مرة أخرى لماذا يتوجب على دول العالم أن تنضم إلى العقوبات التي فرضت على النظام الإرهابي الإيراني الذي يهددها أيضا".

وكان الرئيس الإيراني قد وصف إسرائيل، خلال كلمته أمام مؤتمر الوحدة الإسلامية في ​طهران​، بأنها "غدة سرطانية يجب إزالتها".