سانا: المجموعات المسلحة تستهدف حي الخالدية بحلب بغاز الكلور

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "المجموعات المسلحة استهدفت ​حي الخالدية​ في حلب بقذائف صاروخية متفجرة وغاز الكلور". ونقلت الوكالة عن مصدر في شرطة حلب أن "القصف الصاروخي على حي الخالدية تسبب بإصابة 15 مدنيا بحالات اختناق تم إسعافهم إلى المشافي".

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