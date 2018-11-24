رئيسة تايوان تتخلى عن زعامة الحزب الحاكم بعد خسارة الإنتخابات المحلية

أعلنت رئيسة ​تايوان​ تساي اينغ وين، خلال مؤتمر صحفي، تخليها عن زعامة الحزب الحاكم بعد خسارة الحزب في الإنتخابات المحلية مقابل تقدم أحزاب المعارضة.

ولفتت تساي إلى أنه "بصفتي رئيسة للحزب الحاكم، أتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج الانتخابات المحلية اليوم وأتقدم باستقالتي من منصب رئيسة الحزب التقدمي الديموقراطي".

وأوضحت أن "جهودنا لم تكن كافية وسببنا خيبة أمل لأنصارنا الذين كافحوا إلى جانبنا، أريد أن اعبر عن اعتذاراتي الصادقة".

وشدّدت الرئيسة التايوانية على أن "الضغوط ​الصين​ية حاضرة دوما في الجزيرة وأن الديموقراطية التايوانية تواجه أزمة بسبب قوى خارجية".

وكانت تساي اينغ وين التي انتخبت في 2016 قد أعلنت أن "الانتخابات هي طريق للقول للعالم إن تايوان لن ترضخ أبدا للصين".