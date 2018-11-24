ارتفاع عدد قتلى "قسد" إلى 47 قتيلاً في هجوم لداعش في دير الزور

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أعلن عن ارتفاع عدد قتلى "قوات سوريا الديمقراطية" في الهجوم الذي شنّه تنظيم "داعش" على بلدة البحرة في دير الزور شرقي سوريا إلى 47 قتيلاً".
وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن قد أشار في وقت سابق إلى أن "تنظيم "داعش" شنّ هجوماً واسعاً الجمعة على بلدة البحرة المحاذية للجيب الواقع تحت سيطرته أقصى ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود العراقية، مستفيداً من الأحوال الجوية الضبابية في المنطقة".
وتمكن التنظيم من اقتحام المدينة حيث تدور منذ الجمعة معارك عنيفة أسفرت حتى الآن عن مقتل 47 عنصراً من قوات سوريا الديموقراطية، وفق المرصد، الذي أشار إلى أسر "داعش" لعشرة عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية".
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