محمد رعد: لن نكون شهود زور على تضييع حقوق من يطالب بحقه

تساءل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​محمد رعد​ "أن الإسرائيلي الذي لم يستطع أن يتحمل بضعة صواريخ قصيرة المدى تطال بعض المستوطنات من قبل ​فصائل المقاومة​ الفلسطينية، هل يستطيع أن يتحرش بالمقاومة في لبنان؟ لا والله"، مشددا على انه انتهى الزمن الذي كان يستطيع فيه العدو أن يتحرش بلبنان دون أن يلقى العقاب اللازم والآن العدو يتورع من أن يتحرش بلبنان، والسبب هو أنه يعرف أن هذه المقاومة أعدت له ما يلوي ذراعه، بل ما يضع مصير كيانه على الطاولة".

وخلال حفل تأبيني في بلدة أرنون، قال رعد: "إن ​الإستقلال​ حفظته مقاومتنا وجيشنا يطلع بدوره المهم في حفظ الإستقلال لكن جيشنا يحتاج إلى تسليح، والتسليح ممنوع على جيشنا، لأن كل سلاح يؤثر في ​الأمن الإسرائيلي​ ممنوع أن يصل ليس إلى لبنان فحسب بل إلى أي بلد عربي". واضاف: "حتى سلاح الطيران الذي يرسل إلى بعض الأنظمة العربية في منطقتنا بائعوه للبلدان العربية يشترطون أن لا يطاول هذا السلاح الأمن الإسرائيلي لأن العالم الغربي و​أميركا​ واوروبا لا يرون في هذه المنطقة إلا إسرائيل فكل شيء ينقز إسرائيل ممنوع لأحد أن يقترب منه".

وفي الشان الحكومي، أشار إلى "أن الذين انتخبهم الناس من أبناء ​الطائفة السنية​ الكريمة، ومثلوا شريحة واسعة منها 10 نواب اتفق منهم 6 نواب أن يتمثلوا في ​الحكومة​ فهذا حق لهم وتمثيلهم في الحكومة ليس منة من احد، ولم يقدر أحد أن يتجاوزهم". واضاف: "أننا نلام لأننا دعمنا حقهم ووقفنا إلى جانب هذا الحق".

وأمل رعد في "أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت والمسألة مرتبطة في حسن النية وليست مسألة حسابات، لأنه اذا أردنا ان نفعل حسابات بحسب حق الناس بالتمثيل فتكون الحسابات خاسرة لجهة الطرف الذي لا يرضى بالتمثيل، دعونا نعمل حسابات النيات، فحسنوا نياتكم تصلون للحلول". وأكد انه "لن نكون شهود زور على تضييع حقوق من يطالب بحقه في هذا الأمر والمجال".