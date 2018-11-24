مخزومي دعا اميركا إلى مواصلة الدعم لتعزيز استقرار لبنان

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس "حزب الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​، في بيان، ان مخزومي التقى ​السفيرة الأميركية​ ​إليزابيث ريتشارد​ "وتداول معها في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية". ودعا مخزومي ​الولايات المتحدة​ و​المجتمع الدولي​ عموما "إلى مواصلة الدعم لتعزيز استقرار ​لبنان​، لا سيما على المستويين الإقتصادي والتنموي"، لافتا إلى "ضرورة إيجاد حل لأزمة النازحين". ودعا الولايات المتحدة أيضا "إلى دعم ​الجيش​ ومواصلة تسليحه".

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