شهيب: إنتهاك الدستور هو نتيجة للقانون الانتخابي المسخ

أكد النائب ​أكرم شهيب​ في كلمة له خلال تمثيله النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في عشاء صيادلة ​التقدمي الإشتراكي​ أننا "كنا دائما في طليعة الداعمين للعمل النقابي، وابعاد التجاذبات السياسية عن مختلف النقابات حفظا للعامل والموظف وصونا للنقابات وفعالية دورها وعملها، و​نقابة الصيادلة​ واحدة من هذه النقابات التي نأمل أن تستمر في عطاءاتها، انطلاقا من حاجات الناس اليها والى الادوية التي توفرها نوعا وكلفة".

وراى شهيب أن "أزمة تشكيل ​الحكومة​ دخلت شهرها السابع، فيصبح هنا التساؤل: عما اذا كانت هذه الحكومة ستولد سباعية بعملية قيصرية او بولادة طبيعية أم علينا الانتظار حتى الشهر التاسع وما بعده،…كل ذلك والشروط والمعايير والتجمعات المصطنعة التي تحولت الى عقد ساهمت ولا تزال في تأخير التشكيل وتعطيل عمل المؤسسات مع التأكيد بأنه حتى لو تشكلت فان أمامها مهاما صعبة ان لم أقل أكثر"، مضيفا:"والعلم في الغيبل والغيب يقودنا الى المجهول، فالمشكلة ليست في النظام ولا في الشعب بل بتجاوز ​الدستور​ والمنطق، والاستقواء الفارغ فيما البلد باقتصاده سينهار فوق رؤوس الجميع ما لم يكن هناك من صحوة ضمير للعودة الى الأصول التي تصون وحدة البلد وتضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات. وهذا الانتهاك الصارخ للدستور والمنطق ما هو الا نتيجة للقانون الانتخابي المسخ الذي ندفع ثمنه اليوم".