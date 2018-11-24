السفارة الأمريكية في الكونغو تحذر من تهديد إرهابي محتمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كينشاسا (د ب أ)
أعلنت السفارة الأمريكية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أنها "تلقت معلومات موثوقة ومحددة حول تهديد إرهابي محتمل ضد منشآت الحكومة الأمريكية في كينشاسا".
وأضافت السفارة في إشعار عبر موقعها الإلكتروني، إنها ستغلق أبوابها يوم الاثنين، دون إبداء مزيد من التفاصيل.
وقالت "إنه تم تشجيع المواطنين الأمريكيين في كينشاسا وفي جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية بقوة على الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والحرص على التمتع بوعي جيد بالأوضاع".
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