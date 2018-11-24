هدية من اللجنة المشرفة على ترميم الكاتدرائية للبابا تواضروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قدمت اللجنة المشرفة على ترميم الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، هدية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تمثلت في نموذج مُصغر للكاتدرائية من الكريستال، عقب انتهاء صلاة عشية قداس رسامة عدد من الأساقفة الجدد بالكنيسة.

وتوجه الأنبا مرقس أسقف عام كنائس شبرا الخيمة بالشكر للبابا تواضروس على مجهوداته للانتهاء من أعمال التدشين، موضحًا أنه كان من المفترض إقامة احتفالية بمناسبة التدشين لكن حادث استهداف حافلات دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا أدت لتأجيلها.

وتوجه البابا تواضروس بالشكر لأعضاء اللجنة المشرفة على التدشين، وقال: "الكنيسة بنيت وافتتحت في عهد البابا كيرلس السادس، قبل 50 سنة، تجلس فيها المتنيح البابا شنودة وضعفنا وبمناسبة العيد الـ50 ربنا سمح أنها تكتمل بمناسبة التعمير، ودفعة الأساقفة الجدد ستكون مميزة لأنها تأتي بالتزامن مع مرور 50 عام على انشاء الكاتدرائية".