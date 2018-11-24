سانا: إصابة 8 مدنيين بحالات اختناق بغاز سام في حي الخالدية بحلب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن 8 مدنيين أصيبوا بحالات اختناق في حي الخالدية نتيجة استهداف مسلحين له بقذائف تحتوي على غاز سام يرجح أنه الكلور.

وقالت الوكالة، إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى على الفور، وأن حيي الخالدية والنبل تعرضا لاعتداء إرهابي بقذائف صاروخية.