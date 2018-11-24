ملك البحرين يستقبل ولي العهد السعودي غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

أعلن الديوان الملكي بمملكة البحرين اليوم السبت، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لدى وصوله إلى البلاد غدًا الأحد في زيارة رسمية للبحرين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأوضح الديوان الملكي، أن الأمير محمد بن سلمان سيجري خلال زيارته مباحثات مع الملك حمد بن عيسى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن المباحثات ستشمل أيضًا تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.