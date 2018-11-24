بالصور.. فرق "صرف القاهرة والجيزة" ترصد خلو الشوارع من مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انطلقت فرق المتابعة الميدانية لشركتي القاهرة للصرف الصحي والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، صباح اليوم السبت؛ لرفع تراكمات المياه وأثار الأمطار، تنفيذًا لتعليمات رؤساء مجلس الإدارة، وللاطمئنان على حاله الشوارع الرئيسية والمحاور والأنفاق.

ورصدت الفرق الميدانية خلو غالبية الشوارع من أي تجمعات مياه، في الوقت نفسه بدأت في التعامل مع أي تجمعات مياه فرعية، وراجعت شنايش الأمطار.

وشهدت البلاد على مدار اليومين الماضيين موجة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.