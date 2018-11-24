مطالبة بالتوسع في نيابات جرائم المعلوماتية

طالب رئيس المنظمة السودانية للتوعية بالجرائم الإلكترونية والمخدرات اللواء شرطة (م) أحمد محمد سيد مكاوي بالتوسع في إنشاء عدد من النيابات المختصة في هذا المجال بالولايات، في ظل توجه الدولة للعمل بنظام الحكومة الإلكترونية في كل المجالات.

وأشاد رئيس المنظمة بإجازة التعديلات الأخيرة لقانون جرائم المعلوماتية من قبل المجلس الوطني، وأشار إلى أن مثل تلك الجرائم في تطور متسارع في العالم، إضافة إلى ازدياد مثل هذه الجرائم في السودان.

وطالب مكاوي يوم السبت بالاستخدام الإيجابي للتقنية، خاصة من قبل الشباب، كاشفاً عن بعض أنواع الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعاً، منها الاحتيال الإلكتروني بإنشاء حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك الابتزاز بالصور و التسجيلات الصوتية.

وقال مكاوي بحسب شبكة الشروق – إن الجريمة الإلكترونية عابرة للحدود، وأضاف أن المنظمة السودانية بالتوعية بالجرائم الإلكترونية والمخدرات لها برامج ومشاريع توعية في هذا المجال مع كل الجهات ذات الصلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)