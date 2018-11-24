بركة يتعهد بتكملة العمل في مياه القطينة

تعهد والي النيل الأبيض د. أبو القاسم بركة، بتكملة العمل في مجال المياه بمحلية القطينة، وأعلن دعمه لمشروعات المحلية بمبلغ 500 ألف جنيه، والالتزام بصيانة وتأهيل محطة المياه وصيانة ونظافة الآبار والطلمبات والصهاريج وتكملة شبكة المدينة.
وأعلن بركة خلال لقائه يوم السبت، وفد جمعية أبناء القطينة الخيرية الطوعية للخدمات التزامه بصيانة المستشفى، والعمل على سفلتة الطرق الداخلية بمدينة القطينة، وأشار بحسب الشروق – إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في مناطق المحلية المختلفة، وأثنى على مشروعات وبرامج الجمعية.
من جهته، أشار رئيس الجمعية الفاتح سيد أحمد، إلى الدور الذي ظلت تقوم به الجمعية، وأكد استمرار الجهود المبذولة من قبل كافة أبناء المحلية، وأوضح أنه تم حفر أربع آبار، اكتمل العمل في واحدة وتم ربطها بالشبكة الرئيسية، ونوه لمساهمة الجمعية في صيانة المستشفيات والمدارس وبعض الأعمال الخيرية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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