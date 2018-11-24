الخرطوم يفسد أفراح المريخ

فرض الخرطوم الوطني التعادل الإيجابي (1/1) في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب القلعة الحمراء في ختام مباريات الأسبوع الأول للدوري الممتاز تقدم الوطني عن طريق دومنيك ابوي في الدقيقة 13 وعادل رمضان عجب للمريخ في

الدقيقة 44 من الحصة الأولى فيما أضاع محمد عبد الرحمن ركلة جزاء للمريخ في الدقيقة 81، وقد وضع كل فريق نقطة في رصيده وذلك بعد أن قدما مباراة قوية ومثيرة على مدار الشوطين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)