كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. أعمال تخريب في شارع الشانزليزيه بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر مقطع فيديو حصل عليه "الخليج 365"، جانب من عمليات التخريب، في شارع الشانزليزيه، وبعض النيران المشتعلة، ومخلفات الغازات المسيلة للدموع.

وظهر في مقاطع سابقة، الشرطة الفرنسية، وهي تطلق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين واستخدمت مدافع المياه لتفريقهم فى باريس؛ وذلك بسبب الغضب العارم الذي يحتاج باريس جراء ارتفاع تكاليف الوقود.

وارتدى المتظاهرون خلال الاحتجاجات "السترة الصفراء"؛ وتجمع عدة مئات من المتظاهرين فى الشانزليزيه القريب من قصر الإليزيه الرئاسي.

وكانت احتجاجات "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس، تحولت، إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، بعد أن استخدمت الأخيرة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين الغاضبين من ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.