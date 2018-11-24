كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ميستورا يدعو إلى الضغط على الحكومة السورية لتسريع الحل السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، السبت، إلى العمل سريعا على التوصل إلى حل

سياسي في سوريا، وطالب الدول المعنية بهذا الملف بالضغط على "الحكومة" السورية لإقناعها بأن الجمود

ليس من مصلحتها.

وقال دي ميستورا أمام مؤتمر متوسطي في روما قبل أيام من تخليه عن منصبه نهاية الشهر الحالي: "إن الثمن

الذي سيدفع في حال لم نتحرك بسرعة، أكرر بسرعة، لإطلاق عملية سياسية، يمكن أن يكون فترة طويلة من

المآسي".

ودعا الموفد الأممي الدول المعنية بالبحث عن حل سلمي في سوريا الى الضغط على "الحكومة" السورية وليس

على النظام، لإقناعها بأن استمرار الوضع القائم حاليا لن يكون لمصلحتها.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في نهاية أكتوبر رفضها لكيفية تشكيل اللجنة الدستورية التي يفترض أن تمهد

لإطلاق الحل السياسي في سوريا.

وأضاف دي ميستورا أمام عدد من المسؤولين الأوروبيين وآخرين من الشرق الاوسط في العاصمة الايطالية، أنه

في حال كان كسب مزيد من الأراضي يعتبر عملية سهلة نسبيا "فإن كسب السلام يمكن أن يكون مشكلة كبيرة

جدا" مشيرا الى حجم الدمار الهائل في سوريا والى ملايين اللاجئين.

واعتبر أنه لهذه الاسباب فإن الاستحقاق قد لا يكون في العشرين من ديسمبر للتوصل الى اتفاق حول هذه اللجنة

الدستورية "لكنني آمل بالتوصل الى ذلك بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر لكي نتأكد من وجود ضوء في نهاية

النفق المظلم".

ووصف تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "نقطة بداية يمكن ان تغير المعطيات لأن في ذلك فائدة للجميع وبينهم

الرئيس السوري بشار الأسد".

وكان قادة تركيا وروسيا وفرنسا والمانيا عقدوا اجتماع قمة في اسطنبول نهاية أكتوبر دعوا في ختامه الى "حل

سياسي" للنزاع في سوريا يمر عبر اتفاق حول اللجنة الدستورية قبل نهاية السنة الحالية، على أن تقر هذه اللجنة

الدستور الجديد للبلاد الذي يفترض أن يمهد لاجراء انتخابات.