كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي: بريطانيا ستقف دائما إلى جانب جبل طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم السبت، إن بلادها "ستقف دائماً إلى جانب جبل طارق"، بعد أن حصلت إسبانيا على تطمينات كافية بشأن شبه الجزيرة لفتح الطريق أمام إبرام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي لدى وصولها إلى بروكسل، لعقد محادثات مع رئيس قمة زعماء الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، التي من المقرر أن توافق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد غداً الأحد، "سنتفاوض دائماً بالنيابة عن العائلة البريطانية بأكملها بما في ذلك جبل طارق".
وأضافت "تمكنا من حل قضايا الانسحاب بالنسبة لجبل طارق بطريقة بناءة ومعقولة".
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