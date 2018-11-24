كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يدين خطاب روحاني ويطالب بمعاقبة إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وندد الرئيس روحاني، السبت، بأن الولايات المتحدة ترغب في "استعباد" الشعوب في الشرق الأوسط، داعياً إلى وحدة الدول الإسلامية لدحر واشنطن وتل آبيب.
وقال روحاني في خطاب خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران إن "الولايات المتحدة اظهرت العداء نحو العالم الإسلامي أكثر من أي وقت مضى بقرارها نقل سفارتها إلى القدس".
وأوضح في افتتاح المؤتمر الذي يحمل عنوان "القدس محور وحدة الأمة" أنهم سينتصرون على الصهيونية والولايات المتحدة في حال اتحادهم، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيراني.
وتعتبر إسرائيل إيران تهديداً وجودياً ورحب بسريان العقوبات الأمريكية على طهران، للحد من برنامجها النووي في مطلع الشهر الجاري.
وفرضت هذه العقوبات قبل الخطة الشاملة للعمل المشترك المبرمة في 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 التي تضم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى جانب ألمانيا وانسحبت منه واشنطن في مايو الماضي.
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