كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يدين خطاب روحاني ويطالب بمعاقبة إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، خطاب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي دعا إلى وحدة الدول الإسلامية، لدحر الولايات المتحدة وإسرائيل، مطالباً المجتمع الدولي بالانضمام إلى العقوبات على إيران.

وقال نتنياهو، في تصريحات نشرها مكتبه: "نكبة روحاني الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل تظهر مرة أخرى سبب ضرورة انضمام دول العالم إلى العقوبات ضد النظام الإرهابي الذي يهدده"، مضيفاً أن "إسرائيل تعلم جيداً كيف تدافع عن نفسها من النظام الإيراني القاتل".

وندد الرئيس روحاني، السبت، بأن الولايات المتحدة ترغب في "استعباد" الشعوب في الشرق الأوسط، داعياً إلى وحدة الدول الإسلامية لدحر واشنطن وتل آبيب.

وقال روحاني في خطاب خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران إن "الولايات المتحدة اظهرت العداء نحو العالم الإسلامي أكثر من أي وقت مضى بقرارها نقل سفارتها إلى القدس".

وأوضح في افتتاح المؤتمر الذي يحمل عنوان "القدس محور وحدة الأمة" أنهم سينتصرون على الصهيونية والولايات المتحدة في حال اتحادهم، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيراني.

وتعتبر إسرائيل إيران تهديداً وجودياً ورحب بسريان العقوبات الأمريكية على طهران، للحد من برنامجها النووي في مطلع الشهر الجاري.