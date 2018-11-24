كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: الأمم المتحدة تشيد بتحسن الأوضاع بعد وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، السبت، أن الوضع في العاصمة طرابلس "تحسن منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار" بمدينة الزاوية يوم 4 سبتمبر الماضي، موضحاً أهداف الملتقى الوطني الجامع المقرر عقده خلال يناير المقبل.

جاء تأكيد سلامة خلال زيارته، السبت، مدينة ترهونة، ولقائه عدداً من ممثلي المدينة من أعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي والشيوخ والأعيان، بحسب ما نقل موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن "زيارة سلامة ترهونة خُصِّصت لبحث الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس، وخطة الأمم المتحدة في ليبيا، بما فيها الملتقى الوطني والانتخابات".

وقال سلامة متحدثاً إلى ممثلين عن ترهونة: "منذ اتفاق وقف إطلاق النار، تحسن الوضع في طرابلس وانسحبت مجموعات مسلحة من بعض الأماكن وتم الشروع بتطبيق الترتيبات الأمنية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وإجراء تعديل وزاري" لافتاً بالقول: "صحيح أن الأمور لا تحدث في ليلة وضحاها إلا أننا نرى تغييرات فعلية".