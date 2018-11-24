كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: الأمم المتحدة تشيد بتحسن الأوضاع بعد وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن "زيارة سلامة ترهونة خُصِّصت لبحث الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس، وخطة الأمم المتحدة في ليبيا، بما فيها الملتقى الوطني والانتخابات".
وقال سلامة متحدثاً إلى ممثلين عن ترهونة: "منذ اتفاق وقف إطلاق النار، تحسن الوضع في طرابلس وانسحبت مجموعات مسلحة من بعض الأماكن وتم الشروع بتطبيق الترتيبات الأمنية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وإجراء تعديل وزاري" لافتاً بالقول: "صحيح أن الأمور لا تحدث في ليلة وضحاها إلا أننا نرى تغييرات فعلية".
وعن الملتقى الوطني الجامع قال سلامة: "نعقد الملتقى الوطني من أجل أن يتمكن الليبيون من اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد الانتخابات وإطار العمل الدستوري وآلية لحسن توزيع الموارد ومواضيع أخرى"، موضحاً أنه سيرفع "هذه التوصيات لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، الذي بدوره سيضغط من أجل تنفيذها".
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