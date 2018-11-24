كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إسرائيلي يبرر تراجعه عن الانسحاب من حكومة نتانياهو: لن تدوم لسنة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بينيت، بحسب "القناة السابعة" الإسرائيلية، "في النهاية، فضّلت أن أضع البلد فوق السياسة"، مضيفاً "أعرف أن مواجهة الأمة وقول ما قلته، عرضني لنقد ساخر من المعلقين السياسيين، وذلك ثمن السياسة".
وللتغطية على تراجعه عن تنفيذ تهديداته، زعم "لا أرى أن حكومة نتانياهو تدوم لسنة أخرى".
وأكد وزير التعليم الإسرائيلي، أنه يشك في أن يكون لدى نتانياهو الوقت الكافي للإشراف على وزارة الدفاع، بينما يراعي بقية مسؤولياته كرئيس للوزراء.
وتساءل "هل سيكون لرئيس الوزراء ما يكفي من الاهتمام بشأن الخطط تجاه غزة، وقيادة وزارة الدفاع، وإنشاء بنك من الأهداف في قطاعات مختلفة، في الوقت الذي يتعين فيه التعامل بحنكة سياسية كرئيس حكومة؟".
يذكر أن ليبرمان قدم استقالته من الحكومة الإسرائيلية، وطالب بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، في أعقاب موافقة نتانياهو على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد العنيف مؤخراً، استمرت لأيام.
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