كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو حصري يكشف أعمال تخريب في شارع "الشانزليزيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل "الخليج 365"، على فيديو حصري، يكشف حجم الدمار الذي طال المحلات الفاخرة بالشانزليزيه، بعد التظاهرات التي ضربت البلاد جراء ارتفاع أسعار الوقود. وشهدت التظاهرات في فرنسا للأسبوع الثاني على التوالي، أعمال عنف وتكسير خاصة في منطقة الشانزليزيه واضطرت الشرطة لاستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفرقة المتجمعين الذين وصل عددهم لـ 8 آلاف شخص في مواجهات استمرت قرابة 4 ساعات.

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