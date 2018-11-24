كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين: إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت في تمام الساعة الثامنة 8 من مساء السبت، صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية، في مختلف الدوائر بالمحافظات الرئيسية بمملكة البحرين، والمراكز العامة، بحضور المرشحين النيابيين والبلديين ووسائل الإعلام والمراقبين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية، "بنا".

وقد جاء إغلاق صناديق الاقتراع في الوقت المحدد وفقاً لما نص عليه قانون الإنتخابات، وذلك لتبدأ عملية فرز الأصوات استعداداً لإعلان النتائج الأولية في كل مركز.

وكانت مراكز الاقتراع في البحرين، قد فتحت أبوابها اليوم مع انطلاق الانتخابات البرلمانية والبلدية الخامسة في الجزيرة الخليجية منذ إعادة الحياة البرلمانية عام 2002.

ويحق لـ365467 ناخباً الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية و 285911 ناخباً في الانتخابات البلدية.

وسيقوم الناخبون بانتخاب 40 عضواً في البرلمان و28 عضواً في المجلس البلدي، بعد فوز إثنين بالتزكية.