كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين: إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت مراكز الاقتراع في البحرين، قد فتحت أبوابها اليوم مع انطلاق الانتخابات البرلمانية والبلدية الخامسة في الجزيرة الخليجية منذ إعادة الحياة البرلمانية عام 2002.
ويحق لـ365467 ناخباً الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية و 285911 ناخباً في الانتخابات البلدية.
وسيقوم الناخبون بانتخاب 40 عضواً في البرلمان و28 عضواً في المجلس البلدي، بعد فوز إثنين بالتزكية.
وستجري جولة الإعادة في أول ديسمبر2018 إذا لزم الأمر.
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