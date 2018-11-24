عاجل.. هذه تشكيلة برشلونة وأتليتيكو مدريد في قمة “الليغا”

كشف إرنيستو فالفيردي، مدرب فريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية للفريق، التي يتخوض مباراة القمة، بعد قليل، بميدان فريق أتليتيكو مدريد، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإسباني الممتاز.

ولم تعرف تشكيلة الفريق الأزرق والأحمر مفاجآت عديدة، باستثناء الاعتماد على الشيلي أرتورو فيدال كأساسي مكان راكيتيتش الغائب، وإقحام سامويل أومتيتي بعد عودته من الإصابة، مع الإبقاء على الفرنسي عثمان ديمبيلي في بنط الاحتياط.

إليكم تشكيلة “البلاوغرانا” في هذه المباراة القمة:

في الجهة المقابلة، سيدخل الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب الأتليتيكو، بالتكسلة التالية:

أوبلاك، فيليبي لويس، هيرنانديز، سافيتش، أرياس، رودريغو، ساؤول، كوكي، ليمار، غريزمان، دييغو كوستا.

ويسعى زملاء ليونيل ميسي إلى تحقيق نتيجة إيجابية، بالرغم من صعوبة المهمة أمام فريق صعب من قيمة أتليتيكو مدريد، وذلك من اجل مواصلة الصدارة، وأي نتيجة غير ذلك فتعني فتح الباب أمام منافسه المدريدي لاحتلاء صدارة ترتيب “الليغا”