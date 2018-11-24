البحرية تنقذ 53 شخصا من دول جنوب الصحراء من سواحل الناظور

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت المساعدة، اليوم السبت، لقارب واجه صعوبات بعرض ساحل الناضور وعلى متنه 53 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، من بينهم 8 نساء.
وأوضح المصدر أن عناصر البحرية الملكية عثروا على 15 جثة على متن هذا القارب الذي كان في حالة جنوح منذ أ بعة أيام بسبب عطب في المحرك.
وأضاف المصدر ذاته أن الناجين من المرشحين للهجرة السرية نقلوا الى ميناء الناظور.
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