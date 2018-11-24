فرقة «آش كاين» تصدر «هاكا دايرة»

أطلقت فرقة الراب «آش كاين» أحدث أعمالها الغنائية مصورة «فيديو كليب» بعنوان «هاكا دايرة»، مقتصرين فقط على تقنية السيلفي لتصويره، وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنيتهم الأخيرة «دو وات يو كانت» التي جمعتهم بالفنانة جايلان.
وككل مرة، تحاول فرقة «آش كاين» تسليط الضوء على مختلف الظواهر والمواضيع الاجتماعية، إذ اختاروا في هذا العمل تسليط الضوء على المعاناة التي عاشوها في بدايات مسارهم الفني، حيث عانت الفرقة لإصدار «هاكا دايرة» مع «limite beatz» في الموسيقى، واقتصروا على طريقة السيلفي في التصوير.
وتجدر الإشارة إلى أن العمل الفني الذي يجمع الفرقة بالفنان يونس و«soul-a» من المقرر أن يرى النور شهر دجنبر المقبل.
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