مكتب الخليع: 50% من المقاعد المجانية لـ”البراق” نفذت في 24 ساعة فقط

وصل عدد طلبات المواطنين للاستفادة من المجانية في ركوب القطار فائق السرعة “البراق”، خلال 24 ساعة فقط، إلى 50 في المائة، من قدرة العرض عبر الوسيلتين المتاحتين في العملية، وهما الموقع التجاري (www.oncf-voyages.ma)، ومركز العلاقات مع الزبناء الذي يمكن التواصل معه على الرقم 2255.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدة، اليوم السبت، أن حجم الطلبات كبير جدا منذ انطلاق العملية، حيث دعا الراغبين في الاستفادة من هذه المجانية من تكرار الاتصال حتى يستطيع أحد الأعوان (أكثر من 35 شخصا) من الرد، ومن الصبر عند الاتصال حتى تتم عملية الحجز.وكان مكتب الخليع قد أوضح أن كل شخص يرغب في الاستفادة من رحلة – اكتشاف مجانية على متن “البراق”، مدعو للتسجيل مسبقا، وذلك بغية تدبير محكم للطلبات.

وأفاد أن عملية التسجيل تتم فقط عبر الانترنيت وليس في محطات القطار، ويمكن التسجيل عبر الموقع www.oncf-voyage.ma أو من خلال الاتصال بمركز خدمة الزبناء على الرقم 2255 وذلك من الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء ابتداء من يوم الجمعة 23 نونبر 2018.