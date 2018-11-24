عرض الافتتاح مسرحية فندق غريب عجيب | بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأحد، 09/ 12/ 2018 الزمان: 18:00 المكان: مسرح ديار، بيت لحم. افتتاح العرض المسرحي الراقص "فندق غريب عجيب". طاقم المسرحية:

تمثيل: إميل متري - ديما عوض - أمير مغربي - مرح قمصية

صوت: مايك مسعد

فوتوغرافي: رامي رشماوي

تصميم الرقصات: ديما عوض

إخراج: إميل متري

إدارة الانتاج: رامي خضر

إنتاج: مسرح ديار 2018 لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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