مانشستر سيتي يدك شباك وست هام برباعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا على مضيفه وست هام يونايتد بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الأهداف الأربعة لصالح الفريق السماوي كل من اللاعبين دافيد سيلفا، رحيم سترلينغ وليروي سانيه (هدفان).

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 35 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد وست هام عند 12 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

وهز دافيد سيلفا الشباك من الخارج في الدقيقة التاسعة، قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 11، عندما وجّه سترلينغ كرة نحو منطقة الجزاء ارتدّت من ماسواكا إلى سيلفا الذي تابعها في الشباك.

ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 19، عندما تغلّب ساني على زاباليتا وأرسل كرة أمام المرمى، لم يجد سترلينغ صعوبة في تحويلها داخل الشباك.

وجاء أول تهديد للفريق المضيف في الدقيقة 20، عندما خطف أنتونيو الكرة من لابورت قبل أن يمرّر إلى أرناوتوفيتش الذي سدّدها غير أن الحارس إيدرسون تصدّى لها على دفعتين.

واستطاع سيتي تعزيز تفوّقه بهدف ثالث في الدقيقة 36، عندما مرر سترلينغ لزميله ساني الذي بدوره تخطّى بالبوينا والحارس لوكاس فابيانسكي في طريقه لتسجيل هدف.

وتمكّن فابيانسكي من إنقاذ فريقه من الهدف الرابع بالدقيقة 48، عندما تصدّى لمحاولة سترلينغ لترتد إلى دافيد سيلفا لكن الحارس البولندي كان له بالمرصاد مجدّدا.

ودخل المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز بدلا من ديانجانا دون أن يتغيّر الحال، وانفرد أنتونيو بالحارس وسدد في القائم القريب بالدقيقة 58.

وعاد فابيانسكي في الدقيقة 65، ليتصدّى لتسديدة متقنة من غوندوغان، ثم شارك لوكاس بيريز في تشكيلة وست هام بدلا من فيليبي أندرسون، مقابل مشاركة فيل فودين مع السيتي مكان غوندوغان، ومحرز مكان سترلينغ.

ومرّت رأسية بالبوينا بجانب مرمى سيتي إثر ركلة ركنيّة في الدقيقة 76، وأجرى سيتي تبديله الأخير بإشراك غابرييل جيسوس مكان غير الموفّق أغويرو في الدقيقة 81، قبل أن يختتم ساني النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 93.