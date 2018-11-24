انت الان تتابع إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف إسترليني لـ«مصاريف طفليه» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٩ م

أحمد عز وزينة

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم السبت، بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 30 ألف جنيه إسترلينى قيمة المصاريف الدراسية لعام 2017 -2018، لطفلي الفنانة زينة، بعد حلقة من المنازعات القضائية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة، طالب محامي "زينة"، في صحيفة دعواه، بأن تكون المصاريف المقضي بها بالعملة الأجنبية، نظرا لالتحاق طفليه بمدارس دولية لا تقبل سوى عملات أجنبية، مستندا كذلك إلى الأعمال السينمائية التي يقوم بها الفنان أحمد عز، المدعى عليه وحجم ثروته وثرائه المعروف.

وبتاريخ الأول من يناير من العام الجاري، قضت محكمة أسرة مدينة نصر، بخلع الفنانة زينة من زوجها الفنان أحمد عز، وأكد محاميها أن الحكم بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز نهائي، وأنه سيتقدم بعدة دعاوى أخرى، مثل نفقة الأولاد. وقدم معتز الدكر محامي زينة، للمحكمة فى الجلسة الماضية، الأمر الوقتى بمنع أحمد عز