الان تتابع السفارة الأمريكية في الكونغو تتلقى تهديدات إرهابية ضد منشآت حكومية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام أجنبية أن السفارة الأمريكية في الكونغو أعلنت، مساء السبت، تلقيها معلومات موثوقة عن تهديدات إرهابية ضد منشآت حكومية في العاصمة كينشاسا.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد أعلن مبنى السفارة الأمريكية في الكونغو في العاصمة كينشاسا إغلاق أبوابه يوم الاثنين المقبل، دون التطرق إلى مزيد من المعلومات عن تفاصيل التهديدات أو جهة الحصول على المعلومات.