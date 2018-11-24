الان تتابع جريمة قتل تلميذ لمعلمته تثير جدلا في مصر.. والمحرض “لعبة إلكترونية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت جريمة قتل طالب معلمته طعنا بالسكين، جدلا واسعا في مصر، بعدما قالت مصادر أمنية إن لعبة إلكترونية ولدت لديه فكرة الجريمة التي ارتكبها.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تلقت بلاغا بالعثور على جثة المعلمة صاحبة الـ59 عاما في شقتها بمدينة الاسكندرية، وبها طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.

وأفاد بيان الوزارة أن القوات عثرت بجوار الجثة على حقيبة مدرسية داخلها سكين كبيرة الحجم، وورقة مدون بها عبارات تحث على القتل. وأضاف البيان: “توصلت تحريات أجهزة البحث بقطاع الأمن العام إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو (سيف الدين إ س)، في سن 16 عاما طالب بالصف الأول الثانوي، وأمكن ضبطه”. وتابع: “بمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، بعد أن قرر ممارسة أحد الألعاب الإلكترونية التي تعمل على أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف الذكية، وتستند إلى وقائع إحدى مسلسلات الرسوم المتحركه المتداولة على موقع يوتيوب، حيث ولدت تلك اللعبة لديه فكرة القتل”. وأشارت الوزارة إلى أن الطالب “قام بإحضار سكينين من منزله وتوجه لمنزل المجني عليها، كعادته أسبوعيا لتلقي درس خصوصي لديها، ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها ووجه العديد من الطعنات لها فأودى بحياتها وفر هاربا، تاركا حقيبته وحذاءه”. وأضاف الجاني، حسب البيان، أنه “تخلص من السكين المستخدمة فى ارتكاب الجريمة بأحد الشوارع بخط سير هروبه”. وحثت الوزارة أولياء الأمور على متابعة ما يفعله أبناؤهم على الإنترنت، بسبب “ما قد تحتويه الألعاب أو ماتتضمنه بعض المواقع من الحض على الإرهاب، والتأثير السلبي على سلوك النشء لدفعهم إلى ارتكاب جرائم أو الانتحار”.

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة قتل تلميذ لمعلمته تثير جدلا في مصر.. والمحرض “لعبة إلكترونية” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .