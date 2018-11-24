وزير العدل البحريني: نسبة المشاركة في الإنتخابات بلغت 67 بالمئة

أعلن ​العدل​ البحريني خالد بن علي آل خليفة، خلال مؤتمر صحفي، أن " نسبة المشاركة في ​الإنتخابات النيابية​ والبلدية بلغت 67 بالمئة حتى إغلاق مراكز الإقتراع عند الساعة الثامنة مساءً".

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