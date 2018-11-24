كنعان: المطلوب تغيير ثقافة التعاطي في الدولة من خلال احترام القانون

أكد النائب ​إبراهيم كنعان​ أن "المطلوب تغيير ثقافة التعاطي في الدولة من خلال احترام القانون والموازنة او تطبيق ​القاعدة الاثني عشرية​ في غيابها وهذا يعني التقيد باعتمادات موازنة ال٢٠١٨ ومراقبتها من ​المجلس النيابي​ و​ديوان المحاسبة​ ومراقب عقد النفقات في ​وزارة المال​".

ورأى كنعان في حديث تلفزيوني أن "اول مشكلة في سلسلة الرتب هي مشكلة تقدير الارقام وعدم احترام الاصلاحات لاسيما لناحية التوظيف ونفخ الملاك وهذه مسؤولية السلطة التنفيذية"، مضيفا :"اسأل عن قطع الحساب وهو مطلوب بشكل ملح كي يعرف الجميع انه خطوة اساسية لمعرفة ما انفق فعلياً وللمحاسبة".