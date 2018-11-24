أكد النائب إبراهيم كنعان أن "المطلوب تغيير ثقافة التعاطي في الدولة من خلال احترام القانون والموازنة او تطبيق القاعدة الاثني عشرية في غيابها وهذا يعني التقيد باعتمادات موازنة ال٢٠١٨ ومراقبتها من المجلس النيابي وديوان المحاسبة ومراقب عقد النفقات في وزارة المال".
ورأى كنعان في حديث تلفزيوني أن "اول مشكلة في سلسلة الرتب هي مشكلة تقدير الارقام وعدم احترام الاصلاحات لاسيما لناحية التوظيف ونفخ الملاك وهذه مسؤولية السلطة التنفيذية"، مضيفا :"اسأل عن قطع الحساب وهو مطلوب بشكل ملح كي يعرف الجميع انه خطوة اساسية لمعرفة ما انفق فعلياً وللمحاسبة".
شكرا لقرائتكم خبر عن كنعان: المطلوب تغيير ثقافة التعاطي في الدولة من خلال احترام القانون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .