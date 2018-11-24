اجتماع للقيادة العامة لكشافة الرسالة الاسلامية برئاسة بري

عقدت القيادة العامة لجمعية ​كشافة الرسالة الاسلامية​ جلسة برئاسة القائد العام للجمعية الرئيس ​نبيه بري​ وبحضور نائب القائد العام للجمعية ​حسين عجمي​ واعضاء القيادة العامة: امين السر العام قاسم عبيد، المفوض العام حسين قرياني، امين الصندوق والموارد المالية والممتلكات محمد حمادي، امين العلاقات الدولية بلال زين الدين، امين العلاقات العامة حسين علوية، امين التخطيط والبرامج سالم درويش، وعضوية المستشارين ربيع عيسى وغسان بدرا، وحضور رئيسة جمعية مرشدات الرسالة سلمى بدوي.

واقرت القيادة العامة تعيين رئيس المحكمة الكشفية العليا ومجلس المفوضية العامة ووضعت الآليات لتنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس عشر للجمعية وتشكيل لجنة اعادة صياغة النظام الداخلي للجمعية المنبثق عن المؤتمر العام، وتداولت القيادة العامة في امور كشفية و اجتماعية وتربوية. ووجه دولة الرئيس نبيه بري من خلال قيادة الجمعية التهاني ب​عيد المولد النبوي​ الشريف الى القادة والقائدات وعناصر الجمعية.