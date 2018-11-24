نائبة محافظ الوادي الجديد تفتتح 3 مشروعات في واحة الداخة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي: تفتتح حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد، صباح غد الأحد، 3 مشروعات خدمية بمركز الداخلة بتكلفة إجمالية 1.2 مليون جنيه. أكد كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة، أن نائبة المحافظ ستفتتح مشروع تطوير وبناء مبنى الوحدة المحلية لقرية بدخلو بتكلفة 400 ألف جنيه، ومبنى الوحدة المحلية لقرية الموشية بتكلفة 450 ألف جنيه.

أضاف "إبراهيم" أنه سيجري افتتاح مكتب تموين قرية المعصرة بتكلفة 350 ألف جنيه، بتمويل من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

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