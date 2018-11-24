فتح صيدلية ترامادول.. الحبس 6 أشهر لصاحب بقالة يبيع العقاقير المخدرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم السبت، صاحب محل بقالة، بالحبس لمدة 6 أشهر، لاتهامه في القضية رقم 3234 جنايات صان الحجر لسنة 2018، بالإتجار في العقاقير المُخدرة وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص بدائرة مركز صان الحجر.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط طارق. م. ح. ع. 21 سنة، صاحب محل بقالة ببندر مدينة صان الحجر، مُقيم بدائرة مركز صان الحجر، لحيازته جوهر مُخدر عقار الترامادول هيدروكلوريد بقصد الإتجار.

جرى ضبط المتهم وبحوزته 225 شريط "ترامادول" و7 شرائط "تامول أكس" و7 شرائط "رولمكس"، جميعها عقاقير مُخدرة، داخل صيدلية يقوم بإدارتها بدون تصريح مزاولة مهنة الصيدلة، وبالعرض على النيابة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.