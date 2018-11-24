مسؤولون: جماعة بوكو حرام تختطف 16 فتاة في النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - نيامي (د ب أ)

قال مسؤولون في النيجر اليوم السبت، إن مسلحين من جماعة بوكو حرام اختطفوا 16 فتاة جنوب شرقي البلاد.

وذكر لاميدو بوكارا، وهو شيخ قرية، أن عشرات المسلحين الإسلاميين أخذوا الفتيات من قريتين في منطقةة ديفا مساء أمس الجمعة على ظهور الجياد.

وقال حاكم منطقة ديفا ماهامان باكابي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "تسع فتيات اختطفن من بلاهارد واختطف سبع أخريات من باجوي".

وتشكل بوكو حرام تهديدًا مستمرًا للمجتمعات الواقعة في شمال شرقي نيجيريا، كما شنت هجمات في الدول المجاورة تشاد والنيجر والكاميرون.

ومنذ عام 2009، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص على أيدي الجماعة الأصولية السُنية في المنطقة، وفرَّ حوالي 5ر2 مليون شخص من ديارهم.

وتهدف الجماعة إلى فرض تفسير صارم للشريعة الإسلامية.