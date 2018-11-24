حبس 4 فلاحين أصابوا امرأة وجارها بعاهات مستديمة في مشاجرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 4 فلاحين بالحبس لمدة 3 أشهر، لكلٍ منهم، وبراءة 4 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، في اتهامهم جميعًا في الاعتداء على امرأة وجارها وإصابتهما بعاهات مستديمة.

إذ حُكم على الفلاحين السابق ذكرهم في القضية رقم 2489 جنايات صان الحجر، لسنة 2015، بالاعتداء على ربة منزل، وفلاح من جيرانهم بقرية أبوالهول، التابعة لدائرة مركز صان الحجر، والتسبب في إصابتهما بعاهات مستديمة.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى صان الحجر المركزي، بوصول عظيمة عبدالوهاب عبدالعاطي، 31 سنة، ربة منزل، مُقيمة بقرية أبوالهول، التابعة لمركز صان الحجر، مصابة بعاهة مستديمة تمثلت في كسر ملتحم بالسلامية الوسطى للإصبع الأوسط باليد اليمنى، نتج عنه إعاقتها في نهاية ثني حركة المفصل السلامي البعيد للإصبع، والتي تقدر نسبتها بـ 2%، وحسن إبراهيم سلام، 33 سنة، فلاح، مصاب بعاهة مستديمة تمثلت في قطع كامل بالعصب الأوسط والعصب الزندي، والتي تقدر نسبتها بـ 5%.

واتضح أن وراء إصابات المجني عليهما كلًا من "حسن. إ. س." 22 سنة، فلاح، مُقيم بقرية أبوالهول، التابعة لمركز صان الحجر، وأشقائه "السعيد" و"محمد" و"مجدي"، ونجلي الأخير "محمد" و"إسلام"، ونجل المتهم الرابع "محمد"، و"عصام. ع. م" 27 سنة، فلاح، وشقيقه "محمود".

إذ نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المتهمين وزوج المجني عليها، اعتدى المتهمون عليها وأحدثوا إصابتها بعصي خشبية و"شومة"، فيما أصاب المتهمان السابع والثامن المجني عليه الثاني بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهما.

وبالعرض على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي عاقبت المتهمين الأول والثاني والثالث والسابع بالحبس لمدة 3 أشهر لكلٍ منهم، وبراءة باقي المتهمين.