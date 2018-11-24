انتحار طالبة في المنيا بعد رفض أسرتها إلحاقها بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

انتحرت طالبة تدرس بالثانوي الفني الصناعي، اليوم السبت، بشنق نفسها داخل منزلها، في قرية تابعة لمركز سمالوط شمالي المنيا.

أفادت تحريات أولية أنها أقدمت على الانتحار لأن أسرتها رفضت إلحاقها بالتعليم الثانوي العام "منازل"، وفضّلت أن تدرس الصناعي، خاصة وأن مجموعها بالإعدادية لم يمكنها من الالتحاق بالثانوي العام "مدارس" وأن المنتحرة حاولت إقناعهم الالتحاق بـ"المنازل" لكنهم رفضوا .

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، بوفاة طالبة في ظروف غامضة داخل منزلها في قرية تابعة لمركز سمالوط.

انتقل الرائدان الحسيني الشاروني، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، ومعاونه الأول محمود سعيد، والنقيب عبدالوهاب محمد، وتبين بالفحص أن فتاة تدعى "ت. م." 17 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي الصناعي أنهت حياتها منتحرة بشنق نفسها داخل غرفتها مستغلة نوم أسرتها.

وأفادت تحريات أولية، أن سبب انتحارها رفض أسرتها إلحاقها بالثانوي العام "منازل" إذ أن مجموعها لم يُمكنها من الالتحاق بالثانوي العام "مدارس" فالتحقت بالثانوي الصناعي، ثم أبدت رغبتها في الالتحاق بالثانوي العام "منازل" لتحقيق حلمها لكن رغبتها قُوبلت بالرفض من أسرتها وأصروا على إلحاقها بالتعليم الصناعي لتنهي دراستها وتتزوج في أقرب فرصة.

تحرر محضرا بالواقعة، وأفادت التحريات عدم وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة، وجار العرض على النيابة للتحقيق والتصرف.