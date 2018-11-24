البابا تواضروس يترأس صلوات عشية قداس ترسيم أساقفة جدد بالكنيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

بدأت منذ قليل صلوات عشية قداس سيامة الآباء الأساقفة الجدد، لعدد من إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

ودخل الرهبان الخمسة المقررة سيامتهم أساقفة، يحيط بهم الآباء المطارنة والأساقفة، وخلفهم موكب قداسة البابا.

ومن المنتظر الإعلان خلال صلاة العشية عن تجليس الأنبا ماركوس الأسقف العام على كرسي إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، والأنبا إسحق الأسقف العام على كرسي إيبارشية طما.

وتضمن صلاة العشية طقس رشم الملابس الأسقفية للرهبان الخمسة المرشحين للأسقفية وهم: القمص مرقس الأبنوبي أسقفًا لإيبارشية الوادي الجديد، والقمص ساويروس آفا مينا أسقفًا عامًا، القمص بولس المحرقي أسقفًا عامًا، القمص بيشوى آفا موسى أسقفًا عامًا، القمص مكسيموس آفا موسى أسقفًا عامًا.